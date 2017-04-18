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11:17 (мск), источник: VN.ru

Пьяный новосибирец сломал руку девушке-полицейскому

Злоумышленник схватил 30-летнюю сотрудницу полиции за руку, дернул на себя, а затем силой толкнул на капот служебной машины и ударил локтем в лицо. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей лица и перелом кисти.

В Пасху, 16 апреля, около 19.20 в Ленинском районе Новосибирска при задержании за совершение административного правонарушения 32-летний пьяный местный житель избил сотрудницу полиции.

«Злоумышленник нанес удар рукой инспектору полка патрульно-постовой службы, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по региону. — Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей лица и перелом кисти».

Представитель СУ СКР по области Алексей Максименко добавил, что в Пасху трое новосибирцев распивали алкоголь и слушали громкую музыку во дворе дома на улице Фасадная, 16. О нарушении общественного порядка жильцы дома пожаловались в полицию.

«По вызову на место происшествия вскоре прибыли одетые в форменное обмундирование сотрудники органов внутренних дел, среди которых находилась 30-летняя инспектор патрульно-постовой службы, — говорит Максименко. —  Трое других полицейских были мужчинами. Полицейские вежливо обратили внимание пьяниц на недопустимость употребления алкоголя в общественном месте и громкой музыки. Мужчинам было предложено пройти в служебный автомобиль».

Двое из «святой» троицы требованию подчинились, а третий, вдруг схватил 30-летнюю сотрудницу полиции за руку, дернул на себя, а затем силой толкнул на капот служебной машины и ударил локтем в лицо.

Хулигана моментально скрутили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободившись из мест лишения свободы в 2014 году.

Добавим, что только в 2016 году в отношении сотрудников полиции было совершено более 200 преступлений.

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