Пострадавшие при пожаре в екатеринбургской больнице электрики находятся в крайне тяжелом состоянии — Минздрав региона
Екатеринбург. 18 апреля.
Екатеринбург. 18 апреля.
«Они находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — пишет руководитель
Отмечается, что больница работает в штатном режиме, проводятся все плановые приемы и операции, коммуникации целы, разрушений нет.
В свою очередь
Как сообщалось, пожар произошел утром во вторник в подвале седьмого корпуса областной клинической больницы N1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге, пострадали двое электриков больницы. Они с предварительным диагнозом «ожоги третьей степени» доставлены в городскую больницу.
До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 100 человек.
Облпрокуратура и региональное СУ СКР проводят проверки по данному факту.