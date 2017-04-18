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11:15 (мск), источник: Интерфакс

Пострадавшие при пожаре в екатеринбургской больнице электрики находятся в крайне тяжелом состоянии — Минздрав региона

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Замгубернатора Свердловской области Павел Креков посетил областную клиническую больницу N1, где во вторник утром произошел пожар в электроцехе, и поинтересовался состоянием здоровья пострадавших электриков.

«Они находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — пишет руководитель пресс-службы областного Минздрава Константин Шестаков у себя на странице в Facebook.

Отмечается, что больница работает в штатном режиме, проводятся все плановые приемы и операции, коммуникации целы, разрушений нет.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области отмечает, что спасатели завершили свою работу на месте пожара в областной клинической больнице. Возгорание было ликвидировано в 8:50 мск. В настоящее время пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара.

Как сообщалось, пожар произошел утром во вторник в подвале седьмого корпуса областной клинической больницы N1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге, пострадали двое электриков больницы. Они с предварительным диагнозом «ожоги третьей степени» доставлены в городскую больницу.

До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 100 человек.

Облпрокуратура и региональное СУ СКР проводят проверки по данному факту.

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