Пострадавшие при пожаре в екатеринбургской больнице электрики находятся в крайне тяжелом состоянии — Минздрав региона

«Они находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — пишет руководитель пресс-службы областного Минздрава Константин Шестаков у себя на странице в Facebook.

Отмечается, что больница работает в штатном режиме, проводятся все плановые приемы и операции, коммуникации целы, разрушений нет.