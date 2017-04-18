В Кишинёве воруют даже кустарники
Минувшей ночью с газона на улице Флорилор украли три недавно высаженных куста туи. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор сектора Рышкановка Николае Балаур.
Минувшей ночью с газона на улице Флорилор украли три недавно высаженных куста туи. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор сектора Рышкановка Николае Балаур.
Минувшей ночью с газона на улице Флорилор украли три недавно высаженных куста туи. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор сектора Рышкановка Николае Балаур.
Чиновник, выложив фото, возмутился бесчувственностью некоторых горожан, которые позволяют себе портить то хорошее, что делают для них самих.
Он также публично потребовал от столичной полиции отреагировать на случившееся, идентифицировать, задержать и привлечь к ответственности вандалов. Новости на