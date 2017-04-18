В Кишинёве воруют даже кустарники

Минувшей ночью с газона на улице Флорилор украли три недавно высаженных куста туи. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор сектора Рышкановка Николае Балаур.

Чиновник, выложив фото, возмутился бесчувственностью некоторых горожан, которые позволяют себе портить то хорошее, что делают для них самих.