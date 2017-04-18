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11:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Подробности происшествия в Тополево: причиной взрыва стал аккумулятор китайского электроскутера

Житель села поставил устройство на зарядку и лег спать, а ранним утром его и соседей разбудил мощных хлопок.

Источник: Губерния онлайн

Причиной взрыва и последующего пожара в одном из жилых домов села Тополево стал аккумулятор от электроскутера, принадлежащего пожилому мужчине. В больнице оказался хозяин двухколесного транспорта, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что во вторник утром в панельной пятиэтажке на улице Клубной прогремел взрыв — в одной из квартир разорвался аккумулятор от некого устройства, после чего начался пожар. МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Как стало известно, горела квартира пожилой супружеской пары. Мужчину увезли в больницу с серьезными ожогами, его жена травм не получила.

Соседи рассказали, что у пострадавшего есть китайский электроскутер — на нем пенсионер ездил на дачу. Аккумулятор транспортного средства снимается и ставится на зарядку. По всей видимости, заряжали его и этой ночью.

В момент хлопка коридорная стена, разделяющая две квартиры, обрушилась внутрь соседского жилья. Дома был только глава семейства, его супруга и трехлетняя дочь ночевали в гостях.

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