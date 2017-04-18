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11:34 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории осудили «домушника», обокравшего 25 квартир на 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Евпаторийский городской суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы 33-летнего жителя Евпатории, который промышлял квартирными кражами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что осужденный на протяжении 2013−2014 годов на территории Евпатории и окрестных поселков совершил 25 краж из квартир, из которых похитил имущество на сумму свыше 5 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Правоохранители задержали вора в марте 2016 года, когда он совместно с еще двумя злоумышленниками пытался вынести из квартиры в Симферополе имущество на сумму 600 тыс рублей. При этом один из преступников оказал сопротивление при задержании, причинив телесные повреждения полицейским.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. С него также взыскан причиненный потерпевшим ущерб на сумму 5,5 млн рублей.

Двое других преступников приговорены соответственно к 2 годам и 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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