В Краснодаре произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями

Автомобиль International в левом ряду ехал со стороны Лориса в Знаменский. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком Volvo, который от удара врезался в припаркованный «КамАЗ».

В результате ДТП водители не пострадали. Образовалась огромная пробка, движение регулировали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.