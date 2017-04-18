В Краснодаре произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями
В районе Краснодара 18 апреля около 8:30 произошло ДТП.
В районе Краснодара 18 апреля около 8:30 произошло ДТП.
Автомобиль International в левом ряду ехал со стороны Лориса в Знаменский. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком Volvo, который от удара врезался в припаркованный «КамАЗ».
В результате ДТП водители не пострадали. Образовалась огромная пробка, движение регулировали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.