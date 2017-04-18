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13:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями

В районе Краснодара 18 апреля около 8:30 произошло ДТП.

Автомобиль International в левом ряду ехал со стороны Лориса в Знаменский. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком Volvo, который от удара врезался в припаркованный «КамАЗ».

В результате ДТП водители не пострадали. Образовалась огромная пробка, движение регулировали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.

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