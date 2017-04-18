30-летняя автоледи из Калининграда попалась на повторной езде в пьяном виде
30-летняя автоледи из Калининграда попалась на повторной езде в пьяном виде. Женщину задержали, когда она ехала на своем «Ниссане» по улице Автомобильной.
30-летняя автоледи из Калининграда попалась на повторной езде в пьяном виде. Женщину задержали, когда она ехала на своем «Ниссане» по улице Автомобильной.
«У калининградки выявили внешние признаки опьянения, однако от прохождения процедуры медицинского освидетельствования она отказалась», — сообщили в
И, как оказалось, не просто так. Выяснилось, что в августе прошлого года она уже была лишена прав на 19 месяцев и оштрафована на 30 тысяч рублей. Тогда она тоже была задержана нетрезвой.
На этот раз наказание будет более жестким — ее могут лишить прав на 2 года.