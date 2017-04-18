Спасенный лось погиб от стресса в новосибирском зоопарке
Раненый лось, которого охотоведы обнаружили возле Северного объезда, сегодня погиб. Животное не выдержало стресса.
Раненый лось, которого охотоведы обнаружили возле Северного объезда, сегодня погиб. Животное не выдержало стресса.
Напомним, вчера годовалый лось выбежал из леса на трассу. Испугавшись шума автомобилей, сохатый ринулся на противоположную строну дороги — и врезался в металлический забор. Прибывшие на место охотоведы и ветеринары отметили, что серьезных травм у него нет. Сохатого отвезли в зоопарк, начали за ним ухаживать. Но потрясение оказалось для животного слишком сильным. Сегодня лось умер.
Тем временем, новосибирцы сообщают — пострадавших животных могло быть больше. Эти видеокадры нам прислали очевидцы, они были сделаны недалеко от того места, где нашли пострадавшего лося. Здесь видно, как вдоль ограждения бегут трое сохатых.