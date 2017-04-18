Спасенный лось погиб от стресса в новосибирском зоопарке

Напомним, вчера годовалый лось выбежал из леса на трассу. Испугавшись шума автомобилей, сохатый ринулся на противоположную строну дороги — и врезался в металлический забор. Прибывшие на место охотоведы и ветеринары отметили, что серьезных травм у него нет. Сохатого отвезли в зоопарк, начали за ним ухаживать. Но потрясение оказалось для животного слишком сильным. Сегодня лось умер.

Тем временем, новосибирцы сообщают — пострадавших животных могло быть больше. Эти видеокадры нам прислали очевидцы, они были сделаны недалеко от того места, где нашли пострадавшего лося. Здесь видно, как вдоль ограждения бегут трое сохатых.