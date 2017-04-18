Восемь месяцев проведет в заключении любитель пьяной езды

Летом 2016 года сотрудники ГИБДД Нытвенского района остановили автомобиль «Лада Самара». Водитель — мужчина 1974 года рождения — был в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило это.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что у мужчины уже имеется непогашенная судимость за вождение в нетрезвом виде.

С учётом неотбытого наказания за ранее вынесенный приговор суд окончательно приговорил его к восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили управлять транспортом три года.