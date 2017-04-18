В следкоме начали проверку по факту трагической смерти мальчика в Башкирии

Ранее мы писали о том, что накануне днем в Мелеузовском районе Башкирии произошел несчастный случай. 6-летний мальчик, играя на улице, упал в ров, наполненный водой. Малыш задохнулся и, не приходя в сознание, умер в больнице. Известно, что во время прогулки он был с мамой, но она, ненадолго отлучившись в магазин, не заметила, куда ушел мальчик.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.