Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Овечкин дает дорогу молодым: обзор матчей Кубка Стэнли
Ковалев: Уорд отдаст мне мои чемпионские пояса
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
11:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В следкоме начали проверку по факту трагической смерти мальчика в Башкирии

В Следкоме начали проверку по факту трагической смерти мальчика в Башкирии, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы писали о том, что накануне днем в Мелеузовском районе Башкирии произошел несчастный случай. 6-летний мальчик, играя на улице, упал в ров, наполненный водой. Малыш задохнулся и, не приходя в сознание, умер в больнице. Известно, что во время прогулки он был с мамой, но она, ненадолго отлучившись в магазин, не заметила, куда ушел мальчик.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Нобелевские лауреаты осудили предвыборную программу Марин Ле Пен
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь