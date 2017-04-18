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15:06 (мск), источник: Новая Кубань

Пьяный водитель на Mercedes насмерть сбил пешехода

Авария произошла в г. Лабинске.

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Женщине было 38 лет. Она получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте аварии.

Трагедия случилась 17 апреля около 5 часов вечера. 37-летний мужчина сел за руль своего Mercedes E 300 в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, у него закончился срок действия водительского удостоверения.

Нарушитель двигался по одной из улиц г. Лабинска. В это время проезжую часть преодолевала 38-летняя женщина. В итоге пьяный водитель допустил наезд на пешехода.

По данным УГИБДД ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах трагедии.

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