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14:50 (мск), источник: ТАСС

Пострадавшие при пожаре в больнице Екатеринбурга находятся в реанимации

В результате ЧП пострадали два электрика.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Двое электриков, пострадавших при пожаре в Областной клинической больнице (ОКБ) № 1 Екатеринбурга, находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель областного Минздрава Константин Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Они (пострадавшие) находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

Пожар в электрощитовой седьмого корпуса ОКБ № 1 Екатеринбурга произошел во вторник утром. В результате ЧП пострадали два электрика, они были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. Площадь пожара составила 10 кв. метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек.

По данному факту прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку. Доследственную проверку на предмет правовой оценки соблюдения требований охраны труда также организовал Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области. По данным ведомства, сейчас истребуется документация, касающаяся вопросов обеспечения требований безопасности при производстве работ на территории данного медицинского учреждения. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за соблюдение указанных требований безопасности.

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