Пострадавшие при пожаре в больнице Екатеринбурга находятся в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Двое электриков, пострадавших при пожаре в Областной клинической больнице (ОКБ) № 1 Екатеринбурга, находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель областного Минздрава Константин Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Они (пострадавшие) находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

Пожар в электрощитовой седьмого корпуса ОКБ № 1 Екатеринбурга произошел во вторник утром. В результате ЧП пострадали два электрика, они были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. Площадь пожара составила 10 кв. метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек.