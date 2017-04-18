В Челябинске воры проникли в банк через дыру в полу

Воры проникли в него из подвала, проделав отверстие в полу, сообщили «РГ» источники в правоохранительных органах.

— Кража предположительно совершена в воскресенье. Злоумышленники проникли в офис одного из банков на территории Курчатовского района Челябинска через отверстие в полу и, вскрыв банкомат, похитили из него 1,4 миллиона рублей, — уточнил источник.

В УМВД Челябинска факт кражи из банка подтвердили.