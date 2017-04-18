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12:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске воры проникли в банк через дыру в полу

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже из банка крупной суммы наличными.

Источник: РИА "Новости"

Воры проникли в него из подвала, проделав отверстие в полу, сообщили «РГ» источники в правоохранительных органах.

— Кража предположительно совершена в воскресенье. Злоумышленники проникли в офис одного из банков на территории Курчатовского района Челябинска через отверстие в полу и, вскрыв банкомат, похитили из него 1,4 миллиона рублей, — уточнил источник.

В УМВД Челябинска факт кражи из банка подтвердили.

— Преступление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский», — сообщили в пресс-службе полиции. — Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Личности злоумышленников устанавливаются.

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