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12:01 (мск), источник: Городской репортер

Против доцента ДГТУ возбуждено уголовное дело за взятку

В Таганроге бывший доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» филиала ДГТУ обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

По версии следствия, в январе 2017 года мужчина получил более 30 тысяч рублей от двух студентов за беспрепятственную сдачу сессии. После этого доцент поставил им зачет по трем предметам в зачетных книжках. Мужчина также пообещал помочь студентам сдать предметы по другим дисциплинам, за что получил от них еще более 20 тысяч рублей, но был задержан полицейскими. В отношении бывшего доцента возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки, служебный подлог и покушение на мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.

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