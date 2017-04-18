Против доцента ДГТУ возбуждено уголовное дело за взятку

По версии следствия, в январе 2017 года мужчина получил более 30 тысяч рублей от двух студентов за беспрепятственную сдачу сессии. После этого доцент поставил им зачет по трем предметам в зачетных книжках. Мужчина также пообещал помочь студентам сдать предметы по другим дисциплинам, за что получил от них еще более 20 тысяч рублей, но был задержан полицейскими. В отношении бывшего доцента возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки, служебный подлог и покушение на мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.