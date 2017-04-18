В Казани обман по телефону — самый популярный вид мошенничества
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Мария Рудакова). Телефонные мошенничества составляют две трети от общего числа подобного вида преступлений, сообщил на
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Мария Рудакова). Телефонные мошенничества составляют две трети от общего числа подобного вида преступлений, сообщил на
Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.
К примеру, жертвой телефонного афериста стала 91-летняя жительница Московского района Казани. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что она должна как можно быстрее передать деньги, чтобы помочь внуку, который совершил ДТП.
В итоге женщина передала незнакомцу 42 тысячи рублей своих сбережений. Спустя некоторое время она созвонилась с внуком и выяснила, что он дома и ему ничего не угрожает. О случившемся она сообщила в полицию.