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15:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани обман по телефону — самый популярный вид мошенничества

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Мария Рудакова). Телефонные мошенничества составляют две трети от общего числа подобного вида преступлений, сообщил на пресс-конференции в УМВД России по Казани начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений ОП «Московский» Айдар Кначуков.

Источник: ИА Татар-информ

Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.

К примеру, жертвой телефонного афериста стала 91-летняя жительница Московского района Казани. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что она должна как можно быстрее передать деньги, чтобы помочь внуку, который совершил ДТП.

В итоге женщина передала незнакомцу 42 тысячи рублей своих сбережений. Спустя некоторое время она созвонилась с внуком и выяснила, что он дома и ему ничего не угрожает. О случившемся она сообщила в полицию.

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