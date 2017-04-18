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15:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске мужчины по телефону вымогали у местных жителей деньги

В Новороссийске двое мужчин по телефону вымогали у местных жителей деньги.

Заявление в полицию подала одна из потерпевших. По ее словам, неизвестные мужчины обманом пытаются присвоить ее деньги.

Представлялись мошенники сотрудниками ДПС. Женщине они сказали, что ее внук попал в ДТП. Чтобы родственника не привлекали к уголовной ответственности, нужно было заплатить 6 тысяч рублей. Зная о подобных мошеннических схемах, потерпевшая дозвонилась внуку и убедилась, что с ним всё в порядке. Полицейские задержали двоих мошенников, когда те подъехали к дому женщины за деньгами.

В ходе следствия была установлена причастность 41-летнего местного жителя и его 30-летнего брата к 7 подобным фактам. Общий ущерб потерпевшим составил более 200 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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