В Новороссийске мужчины по телефону вымогали у местных жителей деньги

Заявление в полицию подала одна из потерпевших. По ее словам, неизвестные мужчины обманом пытаются присвоить ее деньги.

Представлялись мошенники сотрудниками ДПС. Женщине они сказали, что ее внук попал в ДТП. Чтобы родственника не привлекали к уголовной ответственности, нужно было заплатить 6 тысяч рублей. Зная о подобных мошеннических схемах, потерпевшая дозвонилась внуку и убедилась, что с ним всё в порядке. Полицейские задержали двоих мошенников, когда те подъехали к дому женщины за деньгами.