Четырехлетнюю самарчанку, выпавшую из окна шестого этажа, выписали из больницы
Ребенок был госпитализирован с травмой живота и
Ребенок был госпитализирован с травмой живота и
В Самаре девочку, упавшую с шестого этажа, выписали из больницы, сообщает samru.ru.
Напомним, вечером 30 марта в доме на ул. Ставропольской с балкона шестого этажа выпала четырехлетняя девочка.
Ребенок был госпитализирован с травмой живота и
Как рассказали порталу в больнице им. Середавина, в настоящее время ребенок выписан и отправился домой.