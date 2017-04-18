Сотрудница обсерватории погибла в Алматинской области
В Тургеньском ущелье перевернулся снегоход, на котором с экспедиции в горах возвращались трое сотрудников астрономической обсерватории.
В Тургеньском ущелье перевернулся снегоход, на котором с экспедиции в горах возвращались трое сотрудников астрономической обсерватории.
Инцидент произошел 16 апреля на 22-ом километре дороги Тургень — Батан. На каменистом участке снегоход перевернулся и насмерть придавил 55-летнюю женщину. Двое ее коллег не пострадали. На место происшествия, преодолев две сошедшие на дорогу лавины, прибыл спасательный отряд.
Тело погибшей спустили с гор. Состояние выживших сотрудников обсерватории оценивается как удовлетворительное, их доставили домой.