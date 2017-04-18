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14:07 (мск), источник: 365info.kz

Сотрудница обсерватории погибла в Алматинской области

В Тургеньском ущелье перевернулся снегоход, на котором с экспедиции в горах возвращались трое сотрудников астрономической обсерватории.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел 16 апреля на 22-ом километре дороги Тургень — Батан. На каменистом участке снегоход перевернулся и насмерть придавил 55-летнюю женщину. Двое ее коллег не пострадали. На место происшествия, преодолев две сошедшие на дорогу лавины, прибыл спасательный отряд.

Тело погибшей спустили с гор. Состояние выживших сотрудников обсерватории оценивается как удовлетворительное, их доставили домой.

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