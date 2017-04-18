СК не счел лечение в Англии экс-губернатора Юревича уважительной причиной неявки на допрос
10 апреля бывший глава Челябинской области не явился на допрос в Екатеринбург
10 апреля бывший глава Челябинской области не явился на допрос в Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обжалует постановление следствия, в котором утверждается, что медицинские заключения о состоянии здоровья Юревича не являются уважительной причиной его отсутствия в Екатеринбурге, сообщил ТАСС адвокат
«Следователь прислал постановление о том, что полученные в английском госпитале медицинские заключения не являются уважительной причиной отсутствия Михаила Юревича в Екатеринбурге, и просит согласовать дату прибытия. Мы будем обжаловать данное постановление в Ленинском суде Екатеринбурга, так как следователь не является медиком, экспертом и не может оспаривать медицинские документы, поэтому его поведение достаточно странно», — сказал он.
Как считает следствие,
Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость
Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.