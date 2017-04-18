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13:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске около двух недель разыскивают пропавшего подростка

В Челябинске уже около двух недель разыскивают 13-летнего Дмитрия Сергеевича Мальчикова, который шестого апреля ушел из дома по улице Короленко, 16 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 10−12 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серого цвета, на лице веснушки.

Был одет: ветровка спортивная синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, спереди испачканы краской желтого цвета, кроссовки черного цвета.

Источник: Uralpress.ru

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам отдела полиции «Советский»: 267−76−70, 267−76−99, 8−904−300−58−11 или 02.

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