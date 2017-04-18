В Ростовской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании дома

Так, в полицейский участок по Аксайскому району позвонил мужчина, который сообщил о минировании частного дома в станице Грушевской. На место происшествия выехали экстренные службы, однако информация не подтвердилась.

Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность звонившего, им оказался 57-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил о минировании дома своего соседа, с которым у него был длительный конфликт. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до трех лет лишения свободы.