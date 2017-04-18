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13:00 (мск), источник: РИА Крым

Под Алуштой фура «снесла» легковушку: погибли двое

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). На трассе Симферополь-Алушта-Ялта в результате ДТП погибли два человека. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Крым.

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, у фуры, двигавшейся в сторону Алушты со стороны Ялты, отказали тормоза. При этом длинномер столкнулся с двигавшимся на встречу легковым автомобилем Mitsubishi и, снеся ограждение, «вылетел» за пределы проезжей части.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Выясняется точное количество пострадавших и причины ДТП.

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