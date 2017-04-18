Под Алуштой фура «снесла» легковушку: погибли двое

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, у фуры, двигавшейся в сторону Алушты со стороны Ялты, отказали тормоза. При этом длинномер столкнулся с двигавшимся на встречу легковым автомобилем Mitsubishi и, снеся ограждение, «вылетел» за пределы проезжей части.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Выясняется точное количество пострадавших и причины ДТП.