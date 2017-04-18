В Светлогорске осудили восемь мужчин за разбойное нападение на янтарный комбинат

В сентябре 2014 года группа из более 30 человек в масках с прорезями для глаз и оружием проникла на территорию янтарного комбината. Злоумышленники с применением насилия к охранникам пытались похитить четыре металлических ящика, где находился добытый за рабочую смену сырец массой 146 килограммов. Стоимость камня составляла более одного миллиона рублей. Позднее полиция арестовала нескольких участников нападения.

В отношении восьми местных жителей возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта «б» части 3 статьи 161 УК РФ за покушение на грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Светлогорский суд приговорил мужчин к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Наиболее активные участники нападения попали в тюрьму на семь-восемь лет. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, следствие продолжается в отношении неустановленных злоумышленников. Это уголовное дело выделили в отдельное производство.