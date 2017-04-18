В центре Нижнего Новгорода водитель сбил 10-летнего мальчика

10-летний мальчик пострадал под колесами автомобиля Toyota на улице Горького в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

17 апреля водитель иномарки сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет. В результате ДТП ученик лицея доставлен в детскую городскую больницу. Мальчик был на улице без сопровождения взрослых.

Автомобилем управлял 20-летний молодой человек с водительским стажем два года.