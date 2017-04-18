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12:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция

В ГСЧС Луганской области сообщили, что травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

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«Дежурный караул по прибытию провел разведку и установил, что горит трансформатор, с которого произошел разлив масла на значительную площадь. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные сила и техника», — говорится в сообщнниию.

Воспламенения разлитого масла произошло на площади 20 м кв.

В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Виннице.

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