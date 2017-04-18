В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция
В ГСЧС Луганской области сообщили, что травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.
В ГСЧС Луганской области сообщили, что травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области, сообщает
«Дежурный караул по прибытию провел разведку и установил, что горит трансформатор, с которого произошел разлив масла на значительную площадь. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные сила и техника», — говорится в сообщнниию.
Воспламенения разлитого масла произошло на площади 20 м кв.
В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.
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