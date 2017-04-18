В Омске будут судить налётчика с автоматом за серию нападений на АЗС в разных регионах

Следователи УМВД по Омской области передали в суд уголовное дело 46-летнего жителя Томской области. Мужчину обвиняют в шести вооружённых разбойных нападениях на автозаправочные станции в четырёх регионах: Башкортостане, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

— К каждому нападению злоумышленник тщательно готовился: изучал местность, к заправкам шёл пешком, оставляя свой автомобиль за 3−15 километров до объекта. В маске и спортивном костюме он врывался в помещение автозаправки, производил вверх выстрелы очередью из автомата и похищал из кассы денежные средства.

Благодаря шести «вылазкам» томич разбогател на 108 тысяч рублей.

Налётчика задержали в октябре 2016 года в Тобольске. Это была спланированная спецоперация омского и тюменского уголовного розыска. У мужчины изъяли его оружие. Выяснилось, что автомат у него не боевой: он пригоден только для имитации выстрела. Боеприпасами тоже оказались безобидными: это были 29 патронов светозвукового действия.

В ближайшее время суд начнёт рассматривать дело по существу.