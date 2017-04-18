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15:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде «Приора» после столкновения с иномаркой заехала в бетонную клумбу на тротуаре (Фото)

В Волгограде «Приора» после столкновения с иномаркой заехала в бетонную клумбу на тротуаре.

Источник: РИАЦ

ДТП произошло 18 апреля в районе 11 часов. На перекрестке по ул. Мира рядом с библиотекой им. Горького и Лицеем № 5 столкнулись Hyundai и «Лада Приора».

Как сообщают очевидцы, автоледи, управляя иномаркой, хотела проскочить перекресток на «красный», от чего произошло столкновение с седаном отечественного производства, ехавшим на разрешающий сигнал светофора. Водитель «Приоры» попытался уклониться, но от удара заехал в бетонную клумбу, расположенную на пешеходном тротуаре.

К месту происшествия оперативно подъехали сотрудники ГИБДД. К счастью, никто не пострадал.

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