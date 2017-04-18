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13:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Двух братьев задержали при очередной попытке угнать автомобиль в Иркутске

В Иркутске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

Дорожные полицейские задержали в Иркутске подозреваемых в угоне отечественного автомобиля ГАЗ-31029 двух братьев, которых уже задерживали за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Ночью 15 апреля 2017 года около 3:20 старший лейтенант Алексей Парфенов и лейтенант Анатолий Тарасов, патрулировавшие Свердловский округ, заметили автомобиль марки «Волга», в салоне которого находились три человека, которые своим поведением вызвали подозрение у полицейских. Правоохранители через громкоговоритель потребовали водителя остановить машину, но тот попытался скрыться. В результате преследования автомобиль был блокирован, его водителя и пассажиров доставили в отдел полиции для разбирательства.

Полицейские установили, что автомобиль ГАЗ-31029 был угнан от одного из жилых домов по ул. Лермонтова. «Волгу» полицейские вернули владельцу.

Известно, что двое задержанных братьев год назад были условно осуждены за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения и кражи. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в Иркутском районном суде в отношении них рассматривается уголовное дело по 10 эпизодам угонов автомобилей и краж из жилых домов, совершенным в 2016 году.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет лишения свободы.

В Иркутской области с начала 2017 года сотрудники полиции раскрыли 88 угонов и 38 хищений транспортных средств.

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