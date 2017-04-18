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13:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Приговор экс-главе ЦУГАЭТ за взятку могут вынести 19 апреля

Напомним, глава «Центра управления городским автоэлектротранспортом» был задержан 30 июня 2015 года в Бердске. Бизнесмен Маргарян выступил посредником при передаче денег Суваряну от неназванного индивидуального предпринимателя. Сумма — 2 млн рублей.

Приговор экс-главе ЦУГАЭТ за взятку могут вынести 19 апреля, эту информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе Бердского городского суда.

Напомним, 30 июня 2015 года в Бердске Маргарян выступил посредником при передаче денег Суваряну от неназванного индивидуального предпринимателя. Сумма — 2 млн рублей. Взятка предназначалась для совершения действий, которые бы обеспечили ИП победы в конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок муниципальным маршрутам регулярного сообщения в Новосибирске. После получения указанных денежных средств подозреваемые были задержаны.

В прениях прокурор попросил назначить чиновнику 8,5 лет лишения свободы и штраф в 140 млн рублей. Также обвинение предложило лишить Суваряна права занимать руководящие должности в государственной и муниципальной службе. Для посредника, Артура Маргаряна, прокурор предложил аналогичное наказание.

Адвокаты обвиняемых, что их устроит только оправдательный приговор.

На пост директора Центра управления городским автоэлектротранспортом Арам Суварян был назначен летом 2014 года и занимался реформированием общественного транспорта. В прошлом депутат Законодательного собрания Новосибирской области, бизнесмен, по данным новосибирских СМИ, совладелец крупнейшего рынка на Гусинобродской барахолке — «Маммон».

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