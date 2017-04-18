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16:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полиция задержала местную жительницу за угон автомобиля

В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали 40-летнюю женщину-водителя по подозрению в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

В полицию поступила информация о том, что с улицы Орудийной в Калининграде угнан автомобиль «Мазда». Инспекторы ГИБДД по горячим следам разыскали автомобиль, который двигался по улице Литовский Вал.

Увидев патрульный автомобиль, женщина-водитель «Мазды» попыталась скрыться во дворах, но там её остановили сотрудники полиции. 40-летнюю жительницу областного центра сопроводили в отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

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