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14:02 (мск), источник: Калининград.Ru

На реке Преголя в Калининграде неизвестный катер наехал на лодку со спортсменом

В акватории Преголи произошла авария с участием катера и гребной лодки. Об этом сообщается в официальном сообществе в «ВКонтакте» службы «112».

Источник: Калининград.Ru

В понедельник, 17 апреля, о происшествии в экстренные службы сообщил тренер-преподаватель по гребле. Он рассказал, что в районе набережной Карбышева в Калининграде катер наехал на лодку, и спортсмен оказался в воде. Водитель водного транспорта не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места происшествия.

«Об инциденте сообщили сотрудникам полиции и Государственной инспекции по маломерным судам. К счастью, медицинская помощь молодому человеку не требовалась», — написали в сообществе.

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