На реке Преголя в Калининграде неизвестный катер наехал на лодку со спортсменом
В акватории Преголи произошла авария с участием катера и гребной лодки. Об этом сообщается в официальном сообществе в «ВКонтакте» службы «112».
В акватории Преголи произошла авария с участием катера и гребной лодки. Об этом сообщается в официальном сообществе в «ВКонтакте» службы «112».
В понедельник, 17 апреля, о происшествии в экстренные службы сообщил
«Об инциденте сообщили сотрудникам полиции и Государственной инспекции по маломерным судам. К счастью, медицинская помощь молодому человеку не требовалась», — написали в сообществе.