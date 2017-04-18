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13:07 (мск), источник: Volga News

На нефтяной скважине в Красноярском районе нашли труп

Вечером 17 апреля в 800 метрах от пос. Киндяково Красноярского района на нефтяной скважине нашли труп неизвестного мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, судя по состоянию тела, мужчина умер около пяти месяцев назад. Труп уже частично объеден животными.

Теперь тело направили судмедэкспертам для установления причины смерти. Параллельно полиция пытается установить личность погибшего.

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