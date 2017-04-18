В Перми раскрыли серию краж из терминалов оплаты

Пермские полицейские раскрыли серию краж денег из девяти терминалов оплаты коммунальных платежей. Нападения происходили в четырёх районах города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Директор организации, предоставляющей услуги населению по оплате коммунальных платежей, сообщил в полицию о хищениях. Деньги пропадали с декабря 2013 года по январь 2014 года.