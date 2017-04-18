В Перми раскрыли серию краж из терминалов оплаты
Подозреваемых «гастролёров» задержали.
Подозреваемых «гастролёров» задержали.
Пермские полицейские раскрыли серию краж денег из девяти терминалов оплаты коммунальных платежей. Нападения происходили в четырёх районах города, сообщает
Директор организации, предоставляющей услуги населению по оплате коммунальных платежей, сообщил в полицию о хищениях. Деньги пропадали с декабря 2013 года по январь 2014 года.
Материальный ущерб составил 356 тысяч рублей. Стражи порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте 26, 32 и 37 лет. Трое из них являются жителями Тюменской области, ещё один родом из