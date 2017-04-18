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13:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми раскрыли серию краж из терминалов оплаты

Подозреваемых «гастролёров» задержали.

Пермские полицейские раскрыли серию краж денег из девяти терминалов оплаты коммунальных платежей. Нападения происходили в четырёх районах города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Директор организации, предоставляющей услуги населению по оплате коммунальных платежей, сообщил в полицию о хищениях. Деньги пропадали с декабря 2013 года по январь 2014 года.

Материальный ущерб составил 356 тысяч рублей. Стражи порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте 26, 32 и 37 лет. Трое из них являются жителями Тюменской области, ещё один родом из Санкт-Петербурга. Оперативники установили, где находятся подозреваемые и задержали их. Следствие продолжается.

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