В Краснодаре мужчина избил водителя маршрутки зеркалом

Инцидент произошел в 11:00. По предварительным данным, 54-летний водитель минивэна подрезал маршрутку при перестроении, чтобы припарковаться. Это не понравилось 49-летнему маршрутчику, обе машины остановились, между мужчинами завязалась ссора.

Конфликт перерос в драку, в какой-то момент водитель легковушки оторвал от маршрутки зеркало и ударил оппонента, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Водитель маршрутки получил рваную рану на руке. На место прибыла полиция и скорая. Оба участника конфликта обратились за медпомощью и оба написали заявления в правоохранительные органы. Водитель легковушки получил синяки.

В отношении водителя минивэна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, его встречное заявление рассматривается.