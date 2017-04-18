ЧП в киевском метро: на «Левобережке» умер мужчина

В Киеве утром во вторник, 18 апреля, на станции метро «Левобережная» умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает «Сегодня».

«Жизнь-держись. Все бегут по перрону станции метро “Левобережная”, а там, на ступеньках, лежит труп мужчины», — сообщила очевидец.

Представители пресс-службы Киевского метрополитена сообщили, что на «Левобережной» скончался мужчина 1930 года рождения.

«Он почувствовал внезапное недомогание. На станцию вызвали медиков, увы, до приезда скорой пожилой мужчина скончался», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у 87-летнего пассажира не выдержало сердце.

Как сообщал «Обозреватель», 22 апреля рядом с метро «Золотые ворота» произошла стрельба.