ЧП в киевском метро: на «Левобережке» умер мужчина
Представители столичного метрополитена назвали предварительную причину смерти пассажира.
Представители столичного метрополитена назвали предварительную причину смерти пассажира.
В Киеве утром во вторник, 18 апреля, на станции метро «Левобережная» умер пожилой мужчина.
Об этом сообщает «Сегодня».
«Жизнь-держись. Все бегут по перрону станции метро “Левобережная”, а там, на ступеньках, лежит труп мужчины», — сообщила очевидец.
Представители
«Он почувствовал внезапное недомогание. На станцию вызвали медиков, увы, до приезда скорой пожилой мужчина скончался», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, у 87-летнего пассажира не выдержало сердце.
Как сообщал «Обозреватель», 22 апреля рядом с метро «Золотые ворота» произошла стрельба.