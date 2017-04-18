В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина

В Екатеринбурге в роддоме ДГБ № 10 скончалась молодая женщина. Факт смерти «Уралинформбюро» подтвердили в горздраве, однако разглашать какие-либо подробности отказались — делать это без согласия законного представителя запрещает закон.

Известно, что в середине апреля 35-летняя женщина родила второго ребенка. Девочку поместили в реанимацию, где она находится до сих пор. В тяжелом состоянии была и мать младенца — в ночь на 17 апреля она умерла. Как указано в медицинском заключении, причиной смерти стали «гиповолемический шок, неклассифицированное кровотечение и иные врожденные аномалии кровообращения».

Родственники погибшей подали заявление в следственный комитет. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.