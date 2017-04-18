Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
После победы «Газпрома» экспорту газа из США придет конец – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина

Ребенок в реанимации.

В Екатеринбурге в роддоме ДГБ № 10 скончалась молодая женщина. Факт смерти «Уралинформбюро» подтвердили в горздраве, однако разглашать какие-либо подробности отказались — делать это без согласия законного представителя запрещает закон.

Известно, что в середине апреля 35-летняя женщина родила второго ребенка. Девочку поместили в реанимацию, где она находится до сих пор. В тяжелом состоянии была и мать младенца — в ночь на 17 апреля она умерла. Как указано в медицинском заключении, причиной смерти стали «гиповолемический шок, неклассифицированное кровотечение и иные врожденные аномалии кровообращения».

Родственники погибшей подали заявление в следственный комитет. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователей не убедила английская справка Юревича
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь