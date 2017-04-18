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13:37 (мск), источник: АиФ Омск

В одном из детсадов Омска детей накормили целлофаном и червяками

Родители жалуются на столовую детского учреждения.

Целлофан и червяки попадаются в еде в одном из детских садов города Омска. Как сообщает «НГС. Омск», омичка обратилась в Роспотребнадзор и пожаловалась на качество питания в детском саду, который посещает её сын. Ребёнок почувствовал себя плохо после овощного рагу, съеденного за ужином в детском учреждении.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения, что в этом же детском саду родители фотографировали различные «находки» в блюдах своих детей. В частности в апреле одна омичка разместила фотографию червя в молочном супе. Только в последнем месяце дети находили в еде обрывки верёвки, кусочки целлофана.

Роспотребнадзор решил провести внеплановую проверку учреждения.

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