Стрелявший в Амурском посёлке житель Омска утверждает, что защищался

УМВД по Омской области опубликовало результаты проверки, которую полиция провела по факту воскресной стрельбы в Амурском посёлке.

Напомним, что вечером 16 апреля пьяный 40-летний омич на улице 21-й Амурской сделал шесть выстрелов в воздух из травматического пистолета «Лидер-М», а потом пошёл покупать бутылку. В магазине его и задержала Росгвардия.

Участковый уполномоченный выяснил, что репутация у омича хорошая. Мужчина никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. На травматический пистолет у него есть разрешение.

Омич не стал отрицать, что стрелял в воздух. Однако заявляет, будто оборонялся: на него якобы напали неизвестные.

Теперь со стрелком будет разбираться мировой судья, которому полиция передала материалы административного дела по статье «Стрельба из оружия в населённых пунктах». Омичу грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. Пока пистолет изъяли и поместили в камеру хранения дежурной части.