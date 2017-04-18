В Омске нашли котлован, где могут утонуть дети
Вчера вечером в паблике «ЧП Омск» появились фотографии от омички Галины Серовой. На снимках виден котлован немалых размеров, расположенный между жилыми домами.
Вчера вечером в паблике «ЧП Омск» появились фотографии от омички Галины Серовой. На снимках виден котлован немалых размеров, расположенный между жилыми домами.
«Предлагаю провести показательный заплыв (байдарки, плоты, тазы) и посвятить его любимому городу Омску. Адрес: Кирова 22/2.
«Какой здравомыслящий человек специально пойдет на огороженную территорию? И что, что там пару листов сорвало», — в недоумении отметил некий Дмитрий.
«Детей с определенного возраста отпускают гулять одних. Как правило, дети любопытны. Свалятся и по отвесным стенам никогда не смогут выбраться», — оппонировала одна из подписчиц.
В целом пользователи отнеслись с юмором к явлению котлована. Некоторые шутили, мол, готовый бассейн, а некоторые предложили прийти на место с удочкой.