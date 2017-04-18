В Омске нашли котлован, где могут утонуть дети

«Предлагаю провести показательный заплыв (байдарки, плоты, тазы) и посвятить его любимому городу Омску. Адрес: Кирова 22/2. P. S. Родители, будьте бдительны! Не отпускайте детей гулять без спас жилетов. Забор унесло ветром, котлован доступен всем желающим 24/7!», — гласит подпись к посту.

«Какой здравомыслящий человек специально пойдет на огороженную территорию? И что, что там пару листов сорвало», — в недоумении отметил некий Дмитрий.