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14:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске нашли котлован, где могут утонуть дети

Вчера вечером в паблике «ЧП Омск» появились фотографии от омички Галины Серовой. На снимках виден котлован немалых размеров, расположенный между жилыми домами.

«Предлагаю провести показательный заплыв (байдарки, плоты, тазы) и посвятить его любимому городу Омску. Адрес: Кирова 22/2. P. S. Родители, будьте бдительны! Не отпускайте детей гулять без спас жилетов. Забор унесло ветром, котлован доступен всем желающим 24/7!», — гласит подпись к посту.

«Какой здравомыслящий человек специально пойдет на огороженную территорию? И что, что там пару листов сорвало», — в недоумении отметил некий Дмитрий.

«Детей с определенного возраста отпускают гулять одних. Как правило, дети любопытны. Свалятся и по отвесным стенам никогда не смогут выбраться», — оппонировала одна из подписчиц.

В целом пользователи отнеслись с юмором к явлению котлована. Некоторые шутили, мол, готовый бассейн, а некоторые предложили прийти на место с удочкой.

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