В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Федеральная полиция Ирака ликвидировала в Мосуле одного из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)
Федеральная полиция Ирака ликвидировала в Мосуле одного из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)
По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе
Ранее, 15 апреля, Associated Press со ссылкой на источник в армии Ирака сообщало, что под Мосулом боевики ИГИЛ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе
Associated Press со ссылкой на источник в армии Ирака 15 апреля сообщало, что под Мосулом боевики ИГ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе
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