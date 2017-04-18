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14:32 (мск), источник: РБК

В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский

Федеральная полиция Ирака ликвидировала в Мосуле одного из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу-Хаджар по прозвищу Русский, об этом сообщает The Bagdadpost.

Источник: AP 2017

По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула. ​ Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».

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Ранее, 15 апреля, Associated Press со ссылкой на источник в армии Ирака сообщало, что под Мосулом боевики ИГИЛ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе Аль-Абар, в западной части города. Боевики ИГ запустили в сторону позиций иракских солдат ракету с хлором. Источник утверждает, что в результате атаки пострадали семь военнослужащих.

Associated Press со ссылкой на источник в армии Ирака 15 апреля сообщало, что под Мосулом боевики ИГ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе Аль-Абар, в западной части города. Боевики ИГ запустили в сторону позиций иракских солдат ракету с хлором. Источник утверждает, что в результате атаки пострадали семь военнослужащих.

Комментарии
8
А Б
Нет ничего удивительного в том, что очередной уничтоженный боевик мог иметь отношение к РФ, исходя из его клички. В рядах ИГИЛ довольно много выходцев из РФ.
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Angie Morgan
Твоего общения ждут тысячи одиноких горячих женщин из твоего города... Сделай первый шаг!
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Димон
А также, к слову болгар, поляков, чехов, румымынов
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