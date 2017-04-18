В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский

По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула. ​ Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».

Ранее, 15 апреля, Associated Press со ссылкой на источник в армии Ирака сообщало, что под Мосулом боевики ИГИЛ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе Аль-Абар, в западной части города. Боевики ИГ запустили в сторону позиций иракских солдат ракету с хлором. Источник утверждает, что в результате атаки пострадали семь военнослужащих.