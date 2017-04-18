В Екатеринбурге четырехлетний мальчик пострадал в ДТП по вине матери
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой по вине матери пострадал 4-летний малыш.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой по вине матери пострадал 4-летний малыш.
«Сегодня в 07 часов 40 минут водитель автомобиля “Хундай Элантра”, двигаясь по улице Начдива Васильева со стороны улицы Серафимы Дерябиной, при повороте налево на улицу Чердынская в месте, где поворот запрещен, не предоставила преимущества транспортному средству “Гранд Волд”, движущимся в прямом направлении по правому ряду», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Мать пострадавшего ребенка, утверждает, что
«Если бы ребенок находился на заднем сиденье, либо в детском удерживающем устройстве, защищающем голову, травм удалось бы избежать», — отмечают в
В ГИБДД Екатеринбурга отмечают, что с начала года произошло 58 ДТП с участием детей, пятеро — погибли, из них четверо перевозились в автомобилях с нарушением норм безопасности.