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14:02 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик пострадал в ДТП по вине матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой по вине матери пострадал 4-летний малыш.

«Сегодня в 07 часов 40 минут водитель автомобиля “Хундай Элантра”, двигаясь по улице Начдива Васильева со стороны улицы Серафимы Дерябиной, при повороте налево на улицу Чердынская в месте, где поворот запрещен, не предоставила преимущества транспортному средству “Гранд Волд”, движущимся в прямом направлении по правому ряду», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Мать пострадавшего ребенка, утверждает, что из-за плотного потока транспорта не заметила автомобиль, который двигался по правому ряду для совершения поворота направо на улицу Серафимы Дерябиной. При столкновении удар пришелся в переднюю дверь со стороны пассажира. Мальчик находился именно на бустере на этом сиденье. Ребенок с ушибом лба доставлен в 9 ДКБ.

«Если бы ребенок находился на заднем сиденье, либо в детском удерживающем устройстве, защищающем голову, травм удалось бы избежать», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД Екатеринбурга отмечают, что с начала года произошло 58 ДТП с участием детей, пятеро — погибли, из них четверо перевозились в автомобилях с нарушением норм безопасности.

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