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16:10 (мск), источник: РИА Крым

На экс-мэра Феодосии завели дело за передачу под застройку 8 соток зеленой зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном изъятии участка зеленой зоны в поселке Береговое под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в надзорном ведомстве, в 2013 году Береговской сельский совет дал разрешение на составление проекта отвода земельного участка площадью 8 соток под жилищную застройку.

При этом прокуратура вынесла отказ по данному решению сельсовета, поскольку земельный участок относится к функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования и не подлежит передаче в частную собственность.

В то же время исполняющий обязанности главы администрации Феодосии при повторном обращении заявителя подписал документ об отчуждении данного участка зеленой зоны.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме того, прокурор города оспорил решение Береговского сельсовета с целью возвращения участка зеленой зоны в муниципальную собственность.

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