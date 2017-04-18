На экс-мэра Феодосии завели дело за передачу под застройку 8 соток зеленой зоны

Как уточнили в надзорном ведомстве, в 2013 году Береговской сельский совет дал разрешение на составление проекта отвода земельного участка площадью 8 соток под жилищную застройку.

При этом прокуратура вынесла отказ по данному решению сельсовета, поскольку земельный участок относится к функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования и не подлежит передаче в частную собственность.

В то же время исполняющий обязанности главы администрации Феодосии при повторном обращении заявителя подписал документ об отчуждении данного участка зеленой зоны.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме того, прокурор города оспорил решение Береговского сельсовета с целью возвращения участка зеленой зоны в муниципальную собственность.