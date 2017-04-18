Под Воронежем водитель КамАЗа разломал резервуары ценой в 300 тысяч рублей
Его задержали по подозрению в умышленном повреждении имущества.
Его задержали по подозрению в умышленном повреждении имущества.
Вчера 60-летняя жительница Воронежа, которая работает директором на предприятии, заявила в полицию о том, что водитель КамАЗ с
По словам женщины, ЧП произошло около одиннадцати часов дня 13 апреля 2017 года на территории нефтебазы в Рамонском районе.
«Ущерб предприятию оценивается в 300 тысяч рублей», — рассказали в МВД.
Водитель сообщил, что он по заданию руководства демонтировал металлические резервуары. И во время работы их повредил.
«Сейчас водитель под подпиской о невыезде», — отметили в полиции.
По факту возбуждено дело. Воронежцу грозит два года тюрьмы.