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13:57 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем водитель КамАЗа разломал резервуары ценой в 300 тысяч рублей

Его задержали по подозрению в умышленном повреждении имущества.

Вчера 60-летняя жительница Воронежа, которая работает директором на предприятии, заявила в полицию о том, что водитель КамАЗ с краном-манипулятором повредил два металлических резервуара для горюче-смазочных материалов.

По словам женщины, ЧП произошло около одиннадцати часов дня 13 апреля 2017 года на территории нефтебазы в Рамонском районе.

«Ущерб предприятию оценивается в 300 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Водитель сообщил, что он по заданию руководства демонтировал металлические резервуары. И во время работы их повредил.

«Сейчас водитель под подпиской о невыезде», — отметили в полиции.

По факту возбуждено дело. Воронежцу грозит два года тюрьмы.

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