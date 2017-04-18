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14:17 (мск), источник: 365info.kz

12 человек пострадали в ДТП близ Алматы

На трассе между Алматы и Каскеленом пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Источник: 365info.kz

Информацию об инциденте распространили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, грузовой автомобиль Renault двигался в восточном направлении, пассажирская «Газель» поворачивала в сторону Каскелена, машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали 12 человек. Все они госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Среди пострадавших — пятеро детей, двое находятся в реанимации, передает Tengrinews.kz.

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