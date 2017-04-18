12 человек пострадали в ДТП близ Алматы
На трассе между Алматы и Каскеленом пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком.
На трассе между Алматы и Каскеленом пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Информацию об инциденте распространили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, грузовой автомобиль Renault двигался в восточном направлении, пассажирская «Газель» поворачивала в сторону Каскелена, машины столкнулись.
В результате ДТП пострадали 12 человек. Все они госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Среди пострадавших — пятеро детей, двое находятся в реанимации, передает Tengrinews.kz.