Прыгавший по машинам в центре Москвы мужчина доставлен в психдиспансер
Его личность установить не удалось в силу неадекватного поведения.
Его личность установить не удалось в силу неадекватного поведения.
Мужчина, прыгавший по припаркованным автомобилям в центре столицы, задержан и направлен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает агентство «Москва».
Нарушителя задержали в районе улицы Пречистенки. Установить его личность сотрудникам полиции не удалось, так как он находился в неадекватном состоянии. Мужчине будет оказана медицинская помощь.
В марте от действий другого нарушителя в Москве пострадал полицейский автомобиль. На территории МГУ голый мужчина залез на крышу патрульной машины и станцевал, оставив на ней вмятины. После долгих переговоров он самостоятельно спустился и был задержан.