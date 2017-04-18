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14:52 (мск), источник: Мослента

Прыгавший по машинам в центре Москвы мужчина доставлен в психдиспансер

Его личность установить не удалось в силу неадекватного поведения.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина, прыгавший по припаркованным автомобилям в центре столицы, задержан и направлен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает агентство «Москва».

Нарушителя задержали в районе улицы Пречистенки. Установить его личность сотрудникам полиции не удалось, так как он находился в неадекватном состоянии. Мужчине будет оказана медицинская помощь.

Четыре владельца машин, получивших повреждения в результате инцидента, уже подали заявления в полицию, проводится проверка.

В марте от действий другого нарушителя в Москве пострадал полицейский автомобиль. На территории МГУ голый мужчина залез на крышу патрульной машины и станцевал, оставив на ней вмятины. После долгих переговоров он самостоятельно спустился и был задержан.

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