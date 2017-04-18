Прыгавший по машинам в центре Москвы мужчина доставлен в психдиспансер

Мужчина, прыгавший по припаркованным автомобилям в центре столицы, задержан и направлен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает агентство «Москва».

Нарушителя задержали в районе улицы Пречистенки. Установить его личность сотрудникам полиции не удалось, так как он находился в неадекватном состоянии. Мужчине будет оказана медицинская помощь.