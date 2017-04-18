В Березниках водитель сбил полицейского на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло 14 апреля в Березниках. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Юбилейной погиб 30-летний сотрудник уголовного розыска.

За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 42-летний водитель.

По данным березниковского отделения ГИБДД, нарушитель на момент совершения ДТП был трезв, но не имел водительских прав, так как неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Полицейские установили, что их коллега переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Водитель пытался заверить полицейских, что он ехал на зелёный свет, но записи с камер видеонаблюдения не подтвердили его версию.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также в отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний.