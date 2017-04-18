Упавшее дерево повредило могилы в Сосновском районе
Жительница Челябинска приехала на кладбище возле посёлка Рощино, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём.
Жительница Челябинска приехала на кладбище возле посёлка Рощино, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём.
Дерево повредило могилы в Сосновском районе, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» глава администрации Рощинского поселения Светлана Кудрина.
Жительница Челябинска Ольга Старцева приехала в Рощино на городское кладбище, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём. Однако была потрясена увиденным — часть могил была разрушена. Ольга и пользователи соцсетей, которые увидели фотографии кладбища, решили, что это акт вандализма, однако в администрации так не считают.
«100 процентов никакого вандализма не было.
В соцсетях очень активно комментируют произошедшее:
«Ну почему так, всё, что касается администрации посёлка — из рук вон -отвратительно? Нет порядка нигде и ни в чём. Ведь небольшие поселения, а запущенность и разруха», — пишет Галина.