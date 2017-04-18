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14:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Упавшее дерево повредило могилы в Сосновском районе

Жительница Челябинска приехала на кладбище возле посёлка Рощино, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём.

Дерево повредило могилы в Сосновском районе, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» глава администрации Рощинского поселения Светлана Кудрина.

Жительница Челябинска Ольга Старцева приехала в Рощино на городское кладбище, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём. Однако была потрясена увиденным — часть могил была разрушена. Ольга и пользователи соцсетей, которые увидели фотографии кладбища, решили, что это акт вандализма, однако в администрации так не считают.

«100 процентов никакого вандализма не было. Из-за ветра дерево упало и разрушило несколько плиток на могилке. Сейчас мы разбираемся со случившимся», — рассказывает глава поселения.

В соцсетях очень активно комментируют произошедшее:

«Ну почему так, всё, что касается администрации посёлка — из рук вон -отвратительно? Нет порядка нигде и ни в чём. Ведь небольшие поселения, а запущенность и разруха», — пишет Галина.

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