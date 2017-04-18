Упавшее дерево повредило могилы в Сосновском районе

Дерево повредило могилы в Сосновском районе, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» глава администрации Рощинского поселения Светлана Кудрина.

Жительница Челябинска Ольга Старцева приехала в Рощино на городское кладбище, чтобы привести в порядок могилку отца перед родительским днём. Однако была потрясена увиденным — часть могил была разрушена. Ольга и пользователи соцсетей, которые увидели фотографии кладбища, решили, что это акт вандализма, однако в администрации так не считают.