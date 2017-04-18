Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
В Ираке уничтожен один из главарей ИГИЛ по прозвищу «русский»
В школах и детских садах введут новый предмет
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Стерлитамака испугал труп возле кафе

Тело мужчины обнаружили вечером в понедельник.

Вечером, 18 апреля, в Стерлитамаке нашли труп неизвестного мужчины на пороге одного из кафе.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Испуганные жители близжайшей улицы начали придумывать таинственные обстоятельства смерти несчастного.

— Там постоянно во дворах собираются пьющие. Наверное, кто-то из них — уверенно заявил один из местных жителей.

Позже выяснилось, что погибшему было около 60 лет. По предварительной версии пожилой мужчина скончался из-за проблем с сердцем — тромбоз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Илью Глинникова обвинили в рассекречивании финала шоу «Холостяк»
54-летняя Алена Свиридова удивила своей молодостью
Илью Глинникова обвинили в рассекречивании финала шоу «Холостяк»
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь