Жителей Стерлитамака испугал труп возле кафе

Вечером, 18 апреля, в Стерлитамаке нашли труп неизвестного мужчины на пороге одного из кафе.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Испуганные жители близжайшей улицы начали придумывать таинственные обстоятельства смерти несчастного.

— Там постоянно во дворах собираются пьющие. Наверное, кто-то из них — уверенно заявил один из местных жителей.