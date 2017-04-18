Жителей Стерлитамака испугал труп возле кафе
Тело мужчины обнаружили вечером в понедельник.
Тело мужчины обнаружили вечером в понедельник.
Вечером, 18 апреля, в Стерлитамаке нашли труп неизвестного мужчины на пороге одного из кафе.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Испуганные жители близжайшей улицы начали придумывать таинственные обстоятельства смерти несчастного.
— Там постоянно во дворах собираются пьющие. Наверное,
Позже выяснилось, что погибшему было около 60 лет. По предварительной версии пожилой мужчина скончался