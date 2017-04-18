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14:48 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории из-за звонка хулигана оцепили школу

ЕВПАТОРИЯ, 18 апр — РИА Новости (Крым). В Евпатории из-за ложного анонимного звонка об опасном предмете правоохранители оцепили часть квартала, в том числе территорию общеобразовательной школы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД России по Евпатории Юрий Раслин.

«В полицию поступила информация, что якобы на территории Евпатории находится опасный предмет. Сотрудниками ОМВД России по городу Евпатории данная информация была проверена, она своего подтверждения не нашла. В настоящий момент никакой угрозы для жизни и здоровья граждан не существует, личность звонившего уже установлена», — рассказал Раслин, добавив, что в настоящее время решается вопрос о привлечении звонившего к ответственности.

Сотрудник МВД уточнил, что звонок поступил ранним утром во вторник. При этом он отказался уточнить указанное хулиганом место, где якобы находился опасный предмет.

В то же время в евпаторийском управлении МЧС сообщили, что к месту оцепления выезжал пожарный автомобиль. «Машина выехала в 9.01, а вернулась в 11.15. Нас попросили выехать, мы стояли на отдаленном расстоянии, мы ничего (опасный предмет — ред.) не искали», — уточнили в ведомстве.

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