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17:15 (мск), источник: Ежедневник.by

Расследование по делу о коррупции врача-хирурга в Могилеве завершено

Дело возбуждено по ч.1 и 2 ст. 430; а также ч.1 ст. 427 (получение взятки и служебный подлог) Уголовного кодекса.

Источник: AP 2017

Как сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, следствием установлено, что обвиняемый неоднократно получал взятки в виде денежных средств за решение вопросов, входящих в его компетенцию, по оформлению и выдаче заведомо ложных листков нетрудоспособности.

С октября 2014 года по сентябрь 2016 года обвиняемый выписал 117 ложных листков нетрудоспособности 70 фиктивно больным гражданам. Например, один из его «пациентов» 12 раз находился на больничном из них 8 раз фиктивно. Что касается диагнозов, которые ставил доктор, то это были либо ушиб стопы, либо ушиб локтя. Соответственно такие диагнозы, а также частое отсутствие на работе, вызвали подозрение у сотрудников кадрового аппарата одного из предприятий города где работал один из его «пациентов».

Согласно материалам дела следует, что в качестве взяток за предоставление ложных листков нетрудоспособности обвиняемый получал в качестве благодарности деньги в размере от 180 тыс. до 500 тыс. неденоминированных рублей. Все незаконно полученные денежные средства 50-летний врач-хирург тратил на личные нужды.

Следствием внесено представление в учреждение здравоохранения об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Мера пресечения у обвиняемого остается прежней — заключение под стражу. Материалы уголовного дела направления в суд.

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